Resmî Gazete’de atama kararları yayımlandı! Bekir Bayrakdar Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla getirildi. Çok sayıda bakanlık ve kamu kurumunda da yeni görevlendirmeler yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı için Bekir Bayrakdar görevlendirildi.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

1971'de Kocaeli'de doğan Bayrakdar, 1995'te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 1996'da Hesap Uzmanları Kurulunda başlayan Bayrakdar, 2004'e kadar hesap uzman yardımcısı ve hesap uzmanı olarak görev yaptı. 2004-2008 yıllarında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı, Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapan Bayrakdar, 2008-2014 yıllarında İstanbul Defterdarı olarak çalıştı. Bayrakdar, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü, 2015-2019 yıllarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2019'da Gelir İdaresi Başkanlığına atanan Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmasına kadar görevini sürdürdü.

Bayrakdar, 22 Eylül 2023'te ASELSAN yönetim kurulu üyeliğine seçilirken mayıs itibarıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Yeminli mali müşavirlik sertifikası ve bağımsız denetçilik lisansı bulunan Bayrakdar'ın, kamu maliyesi, vergi yönetimi ve finans alanlarında uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimi bulunuyor.

ATAMA VE GÖREVDEN ALMALAR

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alınırken boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Kutluhan Taşkın getirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz'un ve 9. Bölge Müdürlüğüne Ömer Açıkgöz'ün ataması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Selami Yapıcı getirildi.

DHMİ'de açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Karatay'ın ataması yapıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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