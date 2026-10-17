SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin sermaye artırımı ve 7 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Kurul ayrıca, pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, 37 gerçek ve 5 tüzel kişi hakkında işlem yasağı uygulanmasına, 21 kişinin ise lisansının iptaline karar verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Kurul, 2 şirketin sermaye artırımı ve 7 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verirken, pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İKİ ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMINA ONAY

SPK, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 380 milyon 741 bin 892 liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Şekerbank TAŞ'ın 1 milyar liralık bedelli sermaye artırımı başvurusu da Kurul tarafından uygun bulundu.

Öte yandan 7 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusu da onaylandı.

VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET VE KİRA SERTİFİKASI İHRACI

SPK, Misyon Yatırım Bankası AŞ Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 6 milyar liralık, TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık ve Aktif Yatırım Bankası AŞ Bir No’lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 700 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurularını onayladı.

Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 750 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusu da Kurul tarafından uygun bulundu.

Ayrıca Akasya Portföy Yönetimi AŞ'nin borçlanma araçları, değişken, hisse senedi, para piyasası ve serbest şemsiye fonlarının kuruluşuna izin verildi.

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37 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'nin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca 37 gerçek kişi ve 5 tüzel kişi hakkında işlem yasağı uygulanmasına, 21 gerçek kişinin ise lisansının iptal edilmesine hükmetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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