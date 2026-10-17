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Aden Havalimanı’nda facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu uçağının yanına füze düştü

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Aden Havalimanı’nda facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu uçağının yanına füze düştü
Başlık ResmiAden Havalimanı’nda facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu uçağının yanına füze düştü

Yemen’de İran destekli Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği füze saldırısı, kalkışa hazırlanan yolcu uçağını tehlikeye attı. Kahire’ye gitmek üzere hazırlanan uçağın yaklaşık 500 metre yakınına düşen iki füze nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yolcular ve mürettebat saldırıdan sağ kurtuldu.

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Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Yemen Hava Yollarına ait IY 612 sefer sayılı uçağın Aden Uluslararası Havalimanı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlandığını belirtti.

FÜZE KALKIŞ PİSTİNİN ORTASINA DÜŞTÜ

Husilerin havalimanını hedef aldığı iki füzenin uçaktan yaklaşık 500 metre, kalkış pistinin orta noktasından ise yaklaşık 100 metre uzağa düştüğünü aktaran İryani, yolcuların ve mürettebatın sağ kurtulduğunu kaydetti.

İryani, onlarca masum yolcunun hayatını kaybedebileceği büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade etti.

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Saldırının yolcuların ve uçuş ekiplerinin hayatlarına ve hava ulaşımının güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu vurgulayan Bakan, bunun uluslararası hukuk ve teamüllerin ağır ihlali olduğunu belirtti.

Her gün onlarca uçuşun gerçekleştirildiği havalimanının, tedavi arayan hastalar, öğrenciler ve yurt dışında yaşayan Yemenliler için dünyaya açılan temel bir kapı olduğunu ifade eden Bakan, böyle bir tesisi hedef almanın askeri başarı sayılamayacağını vurguladı.

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DEVLET OTORİTESİ YENİDEN TESİS EDİLECEK

Yemen devletinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun desteğiyle halkı, devlet kurumlarını ve hayati tesisleri korumaya devam edeceğini belirten Bakan, Husi tehdidini sona erdirme, devlet otoritesini yeniden tesis etme ve ülkede güvenlik ve istikrarı sağlama kararlılığını dile getirdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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