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Millî Savunma Bakanlığı'ndan Husi açıklaması: Saldırılar bir an önce durmalı

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Millî Savunma Bakanlığı'ndan Husi açıklaması: Saldırılar bir an önce durmalı
Başlık ResmiMillî Savunma Bakanlığı'ndan Husi açıklaması: Saldırılar bir an önce durmalı

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Husi saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'a Türkiye'nin sağlayabileceği desteğin anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirileceğini açıkladı. Türk askerinin bölgeye gönderilmesi için TBMM onayı ve gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerektiğini belirten Aktürk, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İran destekli Husilerin saldırısı altında olan Suudi Arabistan’a yönelik Türkiye’nin yardımlarının anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacağını söyledi.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan Husi açıklaması: Saldırılar bir an önce durmalı
Başlık ResmiMillî Savunma Bakanlığı'ndan Husi açıklaması: Saldırılar bir an önce durmalı

Aktürk, “Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri hedef alan, uluslararası ve insancıl hukukun açık biçimde ihlali olan bu saldırılar, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına sebep olmaktadır ve bir an önce son bulmalıdır” dedi.

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