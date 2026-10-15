Gerilim sürüyor! Suudi Arabistan duyurdu, İHA'lar havada düşürüldü

Yemen’de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan’ın güneyi İHA saldırılarının hedefi oldu. Arap Koalisyonu, ülkeye yönelen 2 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kenti ve başka bir bölgeyi 2 İHA'yla hedef aldığını belirtti.

İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ

Maliki, İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürülerek imha edildiğini aktardı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce güneydeki Hamis Muşayt kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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