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Gerilim sürüyor! Suudi Arabistan duyurdu, İHA'lar havada düşürüldü

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Gerilim sürüyor! Suudi Arabistan duyurdu, İHA'lar havada düşürüldü
Başlık ResmiGerilim sürüyor! Suudi Arabistan duyurdu, İHA'lar havada düşürüldü

Yemen’de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan’ın güneyi İHA saldırılarının hedefi oldu. Arap Koalisyonu, ülkeye yönelen 2 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kenti ve başka bir bölgeyi 2 İHA'yla hedef aldığını belirtti.

İHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ

Maliki, İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürülerek imha edildiğini aktardı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce güneydeki Hamis Muşayt kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurmuştu.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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