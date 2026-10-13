Suudi Arabistan'da peş peşe gelişmeler! Aramco yakınlarında patlama sesleri

Suudi Arabistan'da Yemen'deki Husilerin saldırı tehdidinin ardından güvenlik alarmı verildi. Ülkenin doğusunda Aramco tesisi yakınlarında patlama sesleri duyulurken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon doğu bölgesini hedef alan bir Husi füzesinin imha edildiğini açıkladı. Riyad'da da tehlike uyarısı yapıldı.

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Suudi Arabistan'da güvenlik güçleri, ülkenin doğusunu hedef alan füze tehdidine karşı harekete geçti. Aramco tesisi yakınlarında patlama sesleri duyulduğuna ilişkin haberlerin ardından, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bir Husi füzesinin imha edildiğini duyurdu. Başkent Riyad'da da tehlike uyarısı yapıldı.

AFP'nin aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Aramco tesisinin yakınlarında çok sayıda patlama sesi duyuldu. Patlamaların nedeni ve olası hasara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

DOĞU BÖLGESİNİ HEDEF ALAN FÜZE İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, ülkenin doğusunu hedef alan bir Husi füzesinin imha edildiğini açıkladı. Açıklama, Yemen'deki Husilerin bir Aramco tesisine saldırı düzenleme tehdidinin ardından geldi.

DOĞU BÖLGESİ'NDE TEHLİKE UYARISI

Suudi Arabistan makamları, ülkenin Doğu Bölgesi'nde kısa süreli bir tehlike uyarısı yayımladı. Bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderilen mesajlarda, “Uyarı: Bölge düşmanca bir hava tehdidiyle karşı karşıya” ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, uyarıdan kısa süre sonra yeni bir bildirim göndererek tehlikenin geçtiğini duyurdu.

RİYAD'DA DA ALARM VERİLDİ

Suudi Arabistan makamları ayrıca başkent Riyad'da da tehlike uyarısı yayımladı. Uyarının kapsamı ve olası tehdidin ayrıntılarına ilişkin henüz ek bilgi paylaşılmadı.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından, patlama sesleriyle füze tehdidi ve yayımlanan güvenlik uyarıları arasındaki bağlantıya ilişkin tüm ayrıntılar henüz netleşmedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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