Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için yarışan sosyalistlerin 7 aday adayı, önceki akşam bir kez daha canlı televizyon yayınında seçmene vaatlerini anlattı.

“BFM" ve “ITele", “RMC' haber kanallarının ortak yayında verdiği tartışmaya, sığınmacıların ülkeye kabulü konusunda aday adaylarının farklı görüşleri damgasını vurdu.

Benoit Hamon ve Vincent Peillon, aday adaylığını açıkladıktan sonra başbakanlık görevinden ayrılan ve ülkenin daha fazla sığınmacı kabul etmesine karşı çıkan Manuel Valls'e sert eleştiriler yöneltti.

"Daha fazla sığınmacı almalıyız"

Eski Sosyalist Parti Sözcüsü Hamon, sığınmacılar için “insani vize" önerisinde bulundu. Fransa'nın daha fazla sığınmacı kabul etmesi gerektiğini söyleyen Hamon, "ülkenin kendi insani değerlerini çiğnememesi" uyarısında bulundu. Valls ise Sosyalist hükümetin belirlediği 30 bin kişilik kotanın aşılmamasından yana olduğunu ifade etti.

Eski Eğitim Bakanı Vincent Peillon, Valls'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'i örnek alması gerektiğini kaydetti ve ülkenin 160 bine kadar sığınmacı kabul etme kapasitesi olduğunu belirtti.

Sosyalistler, 22-29 Ocak'ta düzenlenecek iki turlu yarış ile adayını belirleyecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise nisan ve mayısta yine 2 turlu düzenlenecek.

Seçmen siyasileri 'inandırıcı' bulmuyor

Bu akşamki tartışmaya Valls, Hamon ve Peillon'un yanı sıra eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg, eski Meclis Eş Başkanı François de Rugy, eski İskan Bakanı Sylvia Pinel ve Jean-Luc Bennahmias katıldı.

Yayın sırasında BFM kanalı tarafından düzenlenen bir anket, seçmenin en fazla yüzde 29 ile Montebourg'u “inandırıcı bulduğunu" ortaya koydu. Aynı araştırmaya göre, seçmen Valls'i yüzde 26, Hamon'u ise yüzde 25 oranında “inandırıcı" buldu.

