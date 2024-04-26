NATO: Avrupa'dan Ukrayna'ya en büyük askeri yardım Almanya'dan
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkent Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında Stoltenberg: “Almanya, Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan en büyük ülke." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkent Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Scholz’a liderliği ve transatlantik ittifakına (ABD ve Avrupa arasında olan ittifak) olan bağlılığı için teşekkür etti. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında, Genel Sekreter, “Almanya Ukrayna'ya destek konusunda liderliğini gösteriyor." dedi ve Avrupa'dan Ukrayna'ya en büyük askeri yardımda bulunan ülkenin Almanya olduğunu açıkladı.
Stoltenberg, Almanya Başbakanı'na "ittifakın doğusundaki varlıklarını güçlendirdiğini" söyledi ve bunun için Başbakan'a teşekkür etti. NATO Genel Sekreteri, “Litvanya’nın bir tugay konuşlandırarak İttifak’ın doğusundaki varlığını güçlendiriyorsunuz. Jetleriniz Baltık semalarında devriye geziyor.” dedi.
Almanya’nın Soğuk Savaş’tan bu yana düzenlenen en büyük NATO tatbikatına da 12 bin asker gönderdiği vurgulandı. İttifak Genel Sekreteri, “Diğer Müttefiklerin de Almanya örneğini takip etmeleri gerektiğine yürekten inanıyorum” dedi.
"RUSYA'NIN GİZLİ FAALİYETLERİNE KARŞI TETİKTE OLMALIYIZ"
ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı 61 milyarlık yardım paketine değinen Stoltenberg, “Diğer Müttefiklerin daha fazlasını yapmasını da memnuniyetle karşılıyorum. Birleşik Krallık, Hollanda ve birçok Müttefikte ilave büyük yardımlarda bulunacaklarını açıkladılar. Bu katkıları hızlı bir şekilde teslimata dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdur. Ayrıca İttifak genelinde Rusya'nın gizli faaliyetleri konusunda da tetikte olmalıyız” şeklinde konuştu.
Almanya’da geçtiğimiz hafta casusluk ve sabotaj suçlamasıyla tutuklamaların olduğunu kaydeden Stoltenberg, “Bugün de Birleşik Krallık'ta 5 kişi Rusya yararına devlet faaliyetleriyle bağlantılı olarak suçlandı. NATO Müttefikleri Almanya ve Birleşik Krallık ile tam bir dayanışma içerisindedir. Bu tür eylemler tehlikeli ve kabul edilemezdir. Bunlar bizi Ukrayna'ya destek vermekten alıkoymayacaktır. NATO Müttefiklerine yönelik herhangi bir düşmanca eyleme vereceğimiz karşılık konusunda da yakın bir koordinasyon içindeyiz” dedi.
UKRAYNA'YA 28 MİLYAR EURO DA ALMANYA'DAN GELDİ
Almanya Başbakanı Scholz ise, Ukrayna’yı desteğin önemine vurgu yaparak, “ABD’nin Ukrayna'ya bu desteği sürdürmek için gerekli siyasi kararları almış olması iyi bir işarettir” diye konuştu.
Ukrayna’ya destek için daha fazlasının yapılması gerektiğine vurgu yapan Scholz, “Almanya, hali hazırda verdiği 28 milyar euroluk yardım ile küresel anlamda Ukrayna'ya askeri sevkiyatı destekleyen ikinci ülke konumundadır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi