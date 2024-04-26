NATO: Avrupa'dan Ukrayna'ya en büyük askeri yardım Almanya'dan

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkent Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında Stoltenberg: “Almanya, Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan en büyük ülke." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkent Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Scholz’a liderliği ve transatlantik ittifakına (ABD ve Avrupa arasında olan ittifak) olan bağlılığı için teşekkür etti. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında, Genel Sekreter, “Almanya Ukrayna'ya destek konusunda liderliğini gösteriyor." dedi ve Avrupa'dan Ukrayna'ya en büyük askeri yardımda bulunan ülkenin Almanya olduğunu açıkladı.

Stoltenberg, Almanya Başbakanı'na "ittifakın doğusundaki varlıklarını güçlendirdiğini" söyledi ve bunun için Başbakan'a teşekkür etti. NATO Genel Sekreteri, “Litvanya’nın bir tugay konuşlandırarak İttifak’ın doğusundaki varlığını güçlendiriyorsunuz. Jetleriniz Baltık semalarında devriye geziyor.” dedi.

Almanya’nın Soğuk Savaş’tan bu yana düzenlenen en büyük NATO tatbikatına da 12 bin asker gönderdiği vurgulandı. İttifak Genel Sekreteri, “Diğer Müttefiklerin de Almanya örneğini takip etmeleri gerektiğine yürekten inanıyorum” dedi.