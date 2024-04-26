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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın ABD ziyareti ertelendi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapmayı planladığı ziyaret Türkiye'nin talebi üzerine ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs'ta ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecekti. Türkiye'nin talebi üzerine başkanların görüşmesi ertelendi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Erteleme talebinin sebebi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında değişiklikler gösterildi. Henüz yeni bir ziyaret tarihi belirtilmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD’ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli konuya ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD’ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir." açıklamasını yaptı.

AMERİKAN TARAFI HAZIRLIKLAR YAPIYORDU

Son birkaç gündür ziyaretin erteleneceğine dair duyumlara rağmen Amerikan makamlarının hazırlık yapıyor olduğu öğrenildi. İki lider, son olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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