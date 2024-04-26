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Beşik gibi sallanıyor! Tayvan'da bir büyük deprem daha

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşik gibi sallanıyor! Tayvan&#039;da bir büyük deprem daha

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7,4 büyüklüğünde depremin vurduğu Tayvan'da üst üste depremler yaşanmaya devam ediyor. 6 dakika arayla büyüklüğü 6,1 ve 6 olan iki depremle sallanan Tayvan, 6.1 büyüklüğünde bir depremle daha sallandı.

Son 25 yılın en büyük depremini yaşayan Tayvan beşik gibi sallanmaya devam ediyor... 3 Nisan'da önce 7.4 ardından ise 6.4 büyüklüğünde depremle sallanan ve geçtiğimiz günlerde  6 dakika arayla 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelen Tayvan'ın Hualien kenti bir büyük depremle daha sallandı.

TAYVAN'DA BİR BÜYÜK DEPREM DAHA!

Tayvan'da merkezi Hualien şehri olarak belirlenen 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Yerel saatle 02.21’de yaşanan sarsıntı başkent Taipei ve çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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