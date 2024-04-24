Japon deprem uzmanı Moriwaki: Deprem olacak diye Marmara'dan kaçan jeologlar var

Türkiye'de yaşayan deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori, özellikle 3 büyükşehirde yatay mimari yapılması gerektiğini söyledi. Uzman isim ayrıca "İstanbul'da özellikle kentsel dönüşümü çalışmak lazım. Marmara'da deprem olacak diye kaçan jeologlar var, binayı bilmedikleri için" dedi.

Uzun yıllar Türkiye dahil bazı ülkelerde birçok inşaat projesinde görev alan deprem uzmanı Moriwaki, ülkesi Japonya'yı ziyareti sırasında, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ...

Japon deprem uzmanı, Türkiye'de deprem farkındalığının artırılması, zemin ve bina tercihleri ile kaliteli işçiliğin önemini anlattı. Van şehri ile Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 2011'de meydana gelen iki büyük depremi anımsatan Moriwaki, bu depremlerden sonra Türkiye'de "deprem farkındalığı" eğitimlerini başlattığını belirtti. Moriwaki, dil ve kültürün yanı sıra iki ülkenin deprem özelliklerinin de benzediğine dikkati çekerek "Türkiye'de ilk defa deprem hakkında eğitici bilgi içeren çizgi roman çıkardık." dedi.

"YATAY YAPI YAPMAK LAZIM"

Moriwaki, Türkiye'de, nüfusunun yoğunlaştığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de çoğunlukla tercih edilen dikey yerine yatay mimariye geçilmesi gerektiğini belirterek "Yatay yapı yapmak lazım. Türkiye, Japonya'dan iki kat büyük. Japonya hem ada ülkesi hem de yanardağ çok var. Buna rağmen insanlar küçük evlerde yaşamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"DEPREM OLACAK DİYE MARMARA'DAN KAÇAN JEOLOGLAR VAR"

Doğal afetle mücadele etmek yerine, farkındalık ve hazırlığın önemine işaret eden Moriwaki, "Japonya'da da fay haritası kırmızı, deprem ihtimali hep var. Japonya'ya gelen kişi de depremi bilerek geliyor." dedi.

Yaşadığı İstanbul'da oturduğu sitedeki 2 katlı binanın, yumuşak zeminde konumlandığını ancak kendisinin genel kontrolleri yaptırdığını anlatan Moriwaki, "İstanbul'da kalmayı düşünüyorum. Tuzla yumuşak zemin ve iyi değil ancak genel olarak bakınca evim sadece iki katlı. Kendim kontrollerini yaptım. İstanbul'da özellikle kentsel dönüşümü çalışmak lazım. Marmara'da deprem olacak diye kaçan jeologlar var, binayı bilmedikleri için. İnşaat mühendisi olarak 'burası tehlikeli' diye kaçacak mıyız? Ben kaçmayacağım ve İstanbul'da yaşayacağım, bir çocuk daha kurtarabilirsem diye."

"İZMİR'DE ASIL FAY KIRILMADI"

Olası İstanbul depremine karşı kentten ayrılmayı planlayanlara seslenen Moriwaki, "Öncelikle Ege'ye gidiyorlar. Orada da fay hattı var. İzmir depreminde asıl fay daha kırılmadı. Türkiye'nin fay hattı haritası kıpkırmızı. Nereye gidiyorsa tehlikeli." değerlendirmesini yaptı.

Moriwaki, deprem sıklığının 2019'dan sonra Türkiye'de arttığını söyleyerek ülke geneli bilinçlendirme faaliyetlerine hız verilmesi gerektiğini belirterek "Kabul etmek lazım 'Allah korusun tekrar gelmesin' değil, 'Allah korusun tekrarı kötü olmasın' demeli yani deprem gelebilir, hazır olmak lazım." dedi.

Ülkesi Japonya'da benzer şekilde hazırlık yapıldığını belirten Moriwaki Yoşinori, "Devlette, okulda, ailede tek tek herkes bunun için hazır oluyorsa hasar hesabı yapabilir, bu hasar yüzde 70 azaltılabilir ve yüzde 70 çok büyük bir rakam." diye konuştu.