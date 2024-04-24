Japonya 5 büyüklüğündeki depremle sallandı

Japonya, 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü İbaraki eyaletinin kıyı kesimleri olan deprem birçok eyalette hissedildi, tsunami riskinin oluşmadığı bildirildi.

Japonya'nın İbaraki eyaletinin kıyı kesiminde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, yerel saatle 20.40’ta meydana gelen depremin 60 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

İbaraki'nin yanı sıra Tokyo, Tochigi, Chiba ve Fukushima eyaletlerinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, tsunami riskinin oluşmadığı aktarıldı.