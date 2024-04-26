Gazze kasabı Netanyahu, UCM'ye meydan okudu

Gazze'de binlerce masum Filistinli kadın ve çocuğu katleden Netanyahu, köşeye sıkıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarmaya hazırlanan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) meydan okuyan Netanyahu, "Boyun eğmeyeceğim" dedi.

45 km²'lik Gazze Şeridi'nde 7 aydır soykırım yapan katil Netanyahu, uluslararası kararları hiçe saymaya devam ediyor. ABD'nin milyarlarca dolar yardım yaptığı İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında çıkarmaya hazırlandığı 'yakalama' kararına karşı meydan okudu.

NETANYAHU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail, Güney Afrika'nın başvurusuyla Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanmıştı.

İsrail medyasında Ulusal Güvenlik Konseyinin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olası olduğuna yönelik bir haberler gündeme geldi.

İsrailli Kanal 13 televizyonu, İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil "politika yapanlar hakkında" çıkmasını beklediği belirtmişti.

NETANYAHU MEYDAN OKUDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisinin de arasında yer aldığı bazı siyasiler ve ordu komuta kademesi hakkında yakalama kararı çıkaracağı haberlerine karşı, Mahkeme'ye "boyun eğmeyeceğini" açıkladı.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Orta Doğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

GAZZE'DE BİLANÇO HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 5 saldırıda 51 kişinin hayatını kaybetti, 75 kişi ise yaralandı. 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 356’ya, yaralananların sayısının 77 bin 368’e yükseldi.