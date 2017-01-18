Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Ocak'ta Kazakistan'ın Astana şehrinde başlayacak barış görüşmeleri öncesinde katil Esad rejiminden flaş bir açıklama geldi. Rejimin dışişleri bakan yardımcısı Suudi Arabistan ve Katar'ı masada görmek istemediklerini söyledi.

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI

Bakan Yardımcısı Faisal Meqdad yaptığı açıklamada, "Görüşmelere katılmalarını tartışmak için Öncelikle Katar ve Suudi Arabistan'ın terörizme verdikleri desteği kesmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yapılacak Astana görüşmelerinde ABD, Suudi Arabistan ve Katar'ın da masada olup olmaması tartışılıyordu.