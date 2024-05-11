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Gazzeliye karşı paramiliter ordu! Mısır'dan ürküten hazırlık

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazzeliye karşı paramiliter ordu! Mısır&#039;dan ürküten hazırlık

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Refah’taki 1,5 milyon Filistinliyi Sina’ya sürmenin planlarını yapıyor. Ancak Kahire yönetimi, onları istemediğini ilan edip sınırdaki çit ve barikatları güçlendirdi. Mısır’da birleşen bazı kabileler de Filistinlilerin geçişini önlemek için paramiliter ordu kurdu!..

İsrail, bütün dünyanın tepkisine rağmen Gazze’de sivillerin sığındığı Refah’a karadan büyük saldırı yapmaya hazırlanıyor. “Hamaslılar var” bahanesiyle Refah’a girmek isteyen İsrail, buraya sığınan bir milyon fazla sivilin bölgeyi terk etmesini talep etti.

6 Mayıs’tan itibaren 110 bin Gazzeli bölgeyi terk ederken, daha önce Gazzelilerin Mısır’a girmesini istemediğini duyuran Kahire yönetimi tehlikeli bir adım attı. Geçtiğimiz hafta Mısır’da kabileler bir araya gelerek paramiliter ordu kurdu. Sina milis lideri İbrahim el-Organi liderliğindeki Arap Kabileler Birliği’ne ülkedeki beş kabile grubu katıldı. Söz konusu paramiliter ordunun kurulması sebebiyle düzenlenen törende Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi birliğin “onursal başkanı” ilan edildi. 

Konuyla ilgili Middle East Eye sitesinde yer alan haberde “Mısır, İsrail’in askerî operasyonunu durduramaz veya tanklarının Refah’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını işgal etmesini engelleyemez. Mısır rejimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun pervasızlığıyla başa çıkma konusunda ABD perspektifinden sapmayacak. Mısır topraklarına doğru yönelen devasa yerinden edilmiş insan kalabalığıyla doğrudan uğraşmak zorunda kalacak. Daha önce Gazze Şeridi sınırındaki çitleri ve bariyerleri güçlendiren Mısır, sınır güvenliğini sıkılaştırdı.

Mısır, yerinden edilmiş Gazzelileri sınırdaki el-Arjaa köyünde Sisi şehri inşa ederek izole bir alanda hapsetmeyi planlıyor. Fakat, Kuzey Sina’da aile ve kabile bağları olan Gazzelileri tek bir bölgede tutmak mümkün olmayacak. Bu da ilerleyen dönemde kabileler arasında çatışmalara yol açacak. Paramiliter grupların, zorlu şartların bulunduğu bölgede kaçakçılık, mali gasp veya diğer yolsuzluk türlerine bulaşma ihtimali yüksek. Bu, ülkenin güvenliği ve istikrarı için felaket olabilir” yorumunda bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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