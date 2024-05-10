Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Beyaz Saray'dan Refah açıklaması: "İsrail'e asla saldırma demedik"

Beyaz Saray'dan Refah açıklaması: "İsrail'e asla saldırma demedik"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beyaz Saray&#039;dan Refah açıklaması: &quot;İsrail&#039;e asla saldırma demedik&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de ateşkes için sürdürülen tüm çaba İsrail tarafından bozuldu. Taraflar Kahire'den ayrılırken İsrail, binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı başlattı. ABD'den Refah için itiraf dolu sözler geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, "Biz Refah’a saldırmayacaklarını asla söylemedik" dedi.

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım 217 gündür devam ediyor... Katliamın 8. ayında Gazze'de çok yaklaşılan ateşkes, İsrail tarafından baltalandı. Hamas'ın kabul ettiği ateşkes, İsrail'in Refah saldırısıyla bozuldu. Mısır'da bir araya gelen İsrail, Hamas ve arabulucu temsilcileri dün Kahire'den ayrıldı. Beyaz Saray'dan Gazze'de ateşkes ve Refah'a gerçekleştirilen saldırılara yönelik yeni açıklama geldi. 

KAHİRE'DE ATEŞKES MASASI DAĞILDI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Kirby, Hamas ile İsrail heyetlerinin Kahire'den ayrıldığını, görüşme masasının dağıldığını söyledi.  Kirby, bunun "son derece üzücü" olduğunu belirterek, çabalamaya devam edeceklerini dile getirdi.

"İSRAİL'E REFAH'A SALDIRMAYIN DEMEDİK"

Kirby, "Biz İsrail’e asla, asla, asla Hamas taburlarının işini bitirmeye çalışamayacaklarını söylemedik. Onlara Refah’ta operasyon yapamayacaklarını asla söylemedik. Bunu yapmanın daha ihtiyatlı, daha hedefe yönelik, daha dikkatli yolları olduğuna inanıyoruz." dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eğitimde şiddete karşı yeni yasa yolda! Erdoğan'dan "öğretmenleri korumak görevimiz" mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kassam Tugayları'ndan Refah'ta pusu! Keskin nişancı İsrail askerlerini böyle etkisizleştirdi - DünyaHamas'tan İsrail askerlerine Refah'ta pusu!Rusya'nın yeni dönem başbakanı belli oldu! Putin bir kez daha "Mişustin" dedi - DünyaRusya'nın yeni dönem başbakanı belli olduGazze’de can kaybı 35 bine dayandı - DünyaGazze’de can kaybı 35 bine dayandıBM'nin Filistin kararını hazmedemedi! İsrail’in temsilcisi anlaşmayı kürsüde parçaladı - Dünyaİsrail’in temsilcisi anlaşmayı kürsüde parçaladıNetanyahu'yu sorumlu tuttular! İntihar etmeye kalkışan İsrailli esir son anda kurtarıldı - DünyaNetanyahu'yu sorumlu tuttularArjantin'de iki tren çarpıştı: 60 kişi yaralandı - Dünyaİki tren çarpıştı: 60 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...