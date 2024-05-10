Beyaz Saray'dan Refah açıklaması: "İsrail'e asla saldırma demedik"

Gazze'de ateşkes için sürdürülen tüm çaba İsrail tarafından bozuldu. Taraflar Kahire'den ayrılırken İsrail, binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı başlattı. ABD'den Refah için itiraf dolu sözler geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, "Biz Refah’a saldırmayacaklarını asla söylemedik" dedi.

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım 217 gündür devam ediyor... Katliamın 8. ayında Gazze'de çok yaklaşılan ateşkes, İsrail tarafından baltalandı. Hamas'ın kabul ettiği ateşkes, İsrail'in Refah saldırısıyla bozuldu. Mısır'da bir araya gelen İsrail, Hamas ve arabulucu temsilcileri dün Kahire'den ayrıldı. Beyaz Saray'dan Gazze'de ateşkes ve Refah'a gerçekleştirilen saldırılara yönelik yeni açıklama geldi.

İlgili Haberler Gazze’de can kaybı 35 bine dayandı

KAHİRE'DE ATEŞKES MASASI DAĞILDI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Kirby, Hamas ile İsrail heyetlerinin Kahire'den ayrıldığını, görüşme masasının dağıldığını söyledi. Kirby, bunun "son derece üzücü" olduğunu belirterek, çabalamaya devam edeceklerini dile getirdi.

"İSRAİL'E REFAH'A SALDIRMAYIN DEMEDİK"

Kirby, "Biz İsrail’e asla, asla, asla Hamas taburlarının işini bitirmeye çalışamayacaklarını söylemedik. Onlara Refah’ta operasyon yapamayacaklarını asla söylemedik. Bunu yapmanın daha ihtiyatlı, daha hedefe yönelik, daha dikkatli yolları olduğuna inanıyoruz." dedi.