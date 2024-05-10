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Gazze’de can kaybı 35 bine dayandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gazze’de can kaybı 35 bine dayandı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943’e, yaralananların sayısı 78 bin 572’ye yükseldi.

Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 6 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Bölgede 217 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 34 bin 943’e, yaralı sayısının da 78 bin 572’ye yükseldiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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