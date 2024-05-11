Kenya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaştı! 267 kişi öldü, çok sayıda kayıp var

Kenya'da yaklaşık 3 haftadır etkili olan kuvvetli yağışların sebep olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 267'ye yükseldi. Seller Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 470 binden fazla insanı etkiledi. Birleşmiş Milletler bölgede salgın hastalıkların baş gösterdiğini açıkladı.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, yaptığı basın açıklamasında, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 267'ye yükseldiğini söyledi.

Sellerde 188 kişinin yaralandığını belirten Kindiki, 75 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

56 BİN AİLE EVİNDEN OLDU

Kindiki, olumsuz hava koşullarından yaklaşık 389 bin kişinin etkilendiğini ve 56 bin ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti. Öte yandan seller nedeniyle Kenya'da 9 bin dönüm tarım arazisi zarar görürken 4 bin çiftlik hayvanı da telef oldu.

HÜKÜMET KAMP KURDU!

Hükümet, sellerden etkilenenler için 167 kamp kurdu.

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ'NDE 470 BİNDEN FAZLA İNSAN ETKİLENDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı sellerin 470 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediğini duyurdu.

WFP'den yapılan açıklamada, ülkenin Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde şiddetli yağışların nehir ve göllerin taşmasına ve sellere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sellerin 470 bin kişiyi olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Yaşanan sellerde tarım arazilerinin hasar gördüğü, yolların kapandığı ve birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

SALGIN HASTALIKLAR BAŞ GÖSTERDİ

Açıklamada, sellerin kolera ve tifo gibi hastalıklara yol açtığı ifade edildi.

Doğu Afrika ülkelerinden KDC dahil Kenya, Tanzanya, Somali ve Burundi gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.