İsrail cayır cayır yanıyor! İran destekli güçler üst üste saldırdı

Lübnan'da İran destekli Hizbullah güçleri, İsrail'e üst üste saldırı düzenledi. İsrail'e düşen füzeler nedeniyle Kiryat Şmona bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Sosyal medyada İsrail'in cayır cayır yandığı görüntüler gündem oldu.

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail cayır cayır yanıyor... Refah'a saldırıların sürdüğü sıralarda İsrail'in kuzeyinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İRAN DESTEKLİ GÜÇLER VURDU

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail’in kuzeydeki Kiryat Şmona bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktığı görüldü. Gündem olan söz konusu yangının Lübnan'daki İran destekli Hizbullah tarafından atılan füzeler nedeniyle çıktığı belirtildi.

ÜST ÜSTE SALDIRDI

İran destekli Hizbullah güçleri, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusuna ait bir üsse üst üste füze saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, açıklamasında, İsrail'e ait Hırbet Maar Askeri Üssünün hedef alınmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra düşman askerlerinin üste toplandığı sırada yeni bir saldırı düzenlendiği ve onlarca katyuşa füzesiyle üssün yeniden hedef alındığı belirtildi.