Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'ın yeni First Lady'si Melania Trump, oğlu Barron'ın eğitimi nedeniyle New York'taki Trump Tower'da bulunan evlerinde yaşamaya devam edeceğini açıklamıştı.

Melania Trump’ın Manhattan'da ikamet etmesi ile ortaya çıkan yüksek güvenlik maliyeti ve artan güvenlik riskleri ise halkın eleştirisine yol açtı.

Tahminlere göre Trump ailesinin New York’ta kalmasının Gizli Servis'e ve polislerin maaşları ile fazla mesai ücretlerini ödeyen New York belediyesine masrafı günlük 1 milyon dolar olacak. Bu nedenle First Lady’nin New York’ta yaşama kararını eleştiren New York halkı, Melania Trump'ın güvenlik masraflarının vergileriyle ödenmemesi için imza kampanyası başlattı.

İnternette başlatılan kampanyada şu ana kadar 135 bin imza toplandı. Kampanya, 150 bin imzaya ulaşması durumunda New York Valisi Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill De Blasio’ya sunulacak.

İmza metninde, "New York vergi mükellefleri, Melania Trump’ın New York’ta kalması için günde 1 milyon doları ödemeyi reddediyor.“ ifadesi yer alıyor.