Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Georgia, Mississippi ve Alabama eyaletlerinin bir bölümünde meydana gelen fırtına, şiddetli yağış ve hortum nedeniyle birçok bina yıkıldı, can kayıpları meydana geldi.

15 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, 30'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi.

Florida'nın Panhadle bölgesi ile Alabama'nın güneyinde hortum uyarısı yapıldı, Georgia Valisi Nathan Deal, eyaletin 7 idari bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Georgia'da pazar sabahı etkili olan hortumda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Georgia Acil Durum Yönetimi ekiplerinin yardım çalışmaları devam ediyor.

Trump, bölge sakinlerine yardım sözü verdi

Ülkenin güneyinde toplam 38 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 milyon 800 bin kişinin risk altında bulunduğu belirtildi.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, Georgia Valisi Deal ile Florida Valisi Rick Scott'ı telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu ve Georgia ve Florida eyaletleri için yardım sözü verdiği kaydedildi.