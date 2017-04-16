Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya'nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo’nun başkenti Mocoa’da 31 Mart gecesi aniden bastıran şiddetli yağmurun neden olduğu ve 321 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi, resmi rakamlara göre geride 100'ün üzerinde de kayıp bıraktı. Mocoa, Mulato ve Sangoyaco nehirlerinin dağlardan taşıdığı dev kayalar ve çamurlarla birçok mahallesi etkilenen ve bazı bölgeleri haritadan silinen şehirde artık arama kurtarma çalışmaları yapılmıyor.

Felakette yakınlarını kaybeden aileler ise onları şehrin duvarlarına astıkları fotoğraflarla bulmaya çalışıyor. Mocoa’da birçok cadde, iş yeri ve evlerin duvarlarına "yardım" taleplerinin yanı sıra kayıp fotoğrafları asıldı. Kimse artık enkaz altından bir canlının çıkmasını beklemiyor fakat kaybolanların cesetlerinin bulunması için yakınlarının bekleyişleri sürüyor.

Kayıplar, resmi rakamdan daha fazla olabilir

Ayrıca şehirdeki çok sayıdaki kişi kayıp sayısının belirtilenin üstünde olabileceğine dikkati çekiyor. Buna gerekçe olarak da çatışma döneminde Kolombiya’da oluşan iç göçle, herhangi bir bildirimde bulunmadan Mocoa’ya yerleşenlerin varlığı, felaketin tamamen haritadan sildiği yerlerde bazı ailelerin hiçbir ferdine ulaşılamaması ve geçmişinde FARC ve benzeri silahlı örgütlerle yasa dışı faaliyet gösteren gruplarla bağı bulunan insanların resmi otoritelerle temas kurmamış olması gösteriliyor.

Bu arada sel felaketinin 4. günü başlayan aşı çalışmaları da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şehirde, sarı humma ve tetanoz aşılarının yapıldığı ve sağlık hizmetlerinin verildiği merkezlerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Ölenlerin 120'si çocuk

Öte yandan UNGRD'nin son yaptığı yazılı açıklamada, ölü sayısı 321 olarak verilirken hayatını kaybedenlerden 120'sinin 18 yaşının altında olduğu kaydedildi.

Kolombiya'nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun 45 bin nüfuslu başkenti Mocoa'da 31 Mart gecesi başlayan yağışlar, Mulato, Sangoyaco ve Mocoa nehirlerinin taşmasına neden olmuş, nehirlerin dağlardan taşıdığı çamur ve dev kayalar bazı mahallelerin haritadan silinmesine yol açmıştı.