Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyasi analistler milli gelirin yüzde 95’ini petrol ihracatından sağlayan ülkede petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonominin çöktüğünü, hükumetin mali destek sağladığı 1 milyon insana yaptığı yardımı kesmek zorunda kaldığını, bu durumun muhalefeti harekete geçirdiğini ileri sürdü. Hükumet ve muhalefet ise birbirlerini darbe girişimiyle suçluyor.

Enflasyonun üç haneli rakamlara çıktığı ülkede işsiz sayısında ciddi artış yaşandı. Uluslararası Para Fonu IMF, Venezuela’da son iki yılda işsizliğin arttığını ve son üç yılda ülke ekonomisinin bataklığa saplandığını rapor etti.

Muhalifler, Sosyalist Partinin (PSUV) iktidara geldiği 1999’dan bu yana Venezuela’nın demokratik kuruluşlarını yıprattığını, ekonomiyi yanlış yönettiğini iddia etti. Chavezciler ise muhalefeti, kendi zenginliklerini artırmak için fakir Venezuelalıları sömürdüğünü iddia ediyor.

Hükumet, muhalifleri ABD’nin finanse ettiğini iddia ediyor. Ülkede 29 Martta başlayan gösteriler sürüyor.