Suriye’nin kuzeyinde bulunan İdlib kırsalındaki Cisr Eş Şuğur bölgesine Rus uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu aktardı. Saldırıda yerleşim yerinin hedef alındığı ve çok sayıda evin yerle bir olduğu öğrenildi.
Rus uçakları İdlib’i vurdu: 7 ölü
23.04.2017 - 14:28 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kırsalında bulunan Cisr Eş Şuğur bölgesine düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : rusya,idlib,
467191 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/467191.aspx
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