Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peskov'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reuters'e verdiği röportajda Rusya lideri Putin'den duyduğunu söylediği bir açıklama soruldu.

Peskov, bu soruyu "Esad'ın desteklenmesine gelirsek, Rusya ve Putin'in Esad konusundaki tavrı değişmedi. Bu tavır herkes tarafından iyi biliniyor" diye yanıtladı.

Erdoğan söz konusu röportajda, "Sayın Putin hatta bana şu ifadeyi bile kullanmıştır: 'Erdoğan beni yanlış anlama ben Esed'in avukatı değilim' demiştir. Bunu bana Sayın Putin söyledi" demişti.

Öte yandan Peskov şöyle devam etti: "Putin'in Esad'ın avukatı olmadığı cümlesine gelirsek, bu, yeni bir şey değil. Bu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesinde söylemiş bir şey de değil. Putin, bu cümleyi bir dizi röportajda söylemişti. Putin, Esad'ın avukatı değil. Kendisi, uluslararası hukukun avukatı ve savunucusu."

"Putin, bir ülkenin geleceğinin nasıl olacağının üçüncü kişiler ya da ülkeler tarafından belirlenmesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyor" diye ekleyen Peskov, şu vurguyu yaptı: "Putin'in düşüncesine göre, Suriye'nin geleceği ne Ankara'da ne Washington'da ne Paris'te ne Berlin'de ne de Moskova'da belirlenebilir. Suriye'nin geleceğinin nasıl olacağına sadece Suriye halkı karar verebilir. Putin'in avukatı olduğu fikirler tam olarak bunlardır."