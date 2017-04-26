Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Rusya arasında, soğuk savaş bittiğinden bu yana ilk kez "nükleer saldırı" suçlaması dile getirildi.



Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Korgenaral Viktor Poznihir, ABD füze savunma sisteminin, Rusya'ya karşı gizli bir nükleer füze saldırısı düzenleme imkanı sunduğunu ifade etti.



"ANİ BİR SALDIRI İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR"

6. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Poznihir, "Avrupa'daki ABD füze savunma üslerinin ve Rusya'ya yakın mesafedeki denizlerde ve okyanuslardaki füze savunma gemilerinin varlığı, Rusya'ya karşı gizli ve ani nükleer füze saldırısı düzenlemek için güçlü bir zemin oluşturuyor" dedi.