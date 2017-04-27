Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra, 22 Mart'taki terör saldırısının ardından yine korku dolu dakikalar geçirdi. Reuters haber ajansının dünyaya son dakika olarak duyurduğu gelişmede, elinde bıçak olan bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Londra polisi alarma geçti, başkentin merkezindeki Parlamento Sokağı ve Westminster Köprüsü yolu trafiğe çıkışlara kapatıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada şüphelinin tutuklanmasının ardından herhangi bir tehdit unsurunun şu an için bulunmadığı belirtildi.

Olay görgü tanıklarının polisin Başbakan Theresa May'in konutu ve bazı bakanlıklara çıkan yolları kapattığı yönünde Reuters'a bilgi vermesiyle duyuldu. Olay yaşandığı sırada Başbakan Theresa May'in konutunda olmadığı belirtildi.

Whitehall bölgesinde bir anda silahlı polisler göründü, yakalanan şüpheli gözaltına alınırken yerdeki bıçaklar dikkat çekti. Reuters foto muhabiri, üç bıçak gördüğünü söyledi. Yerdekilerden biri büyük bir ekmek bıçağıydı.

Geçen ay gerçekleşen saldırıda bir ciple Westminster Köprüsü üstündeki yayaları ezen Halit Mesud isimli IŞİD üyesi, parlamentonun bahçe duvarına çarparak durmuştu. Peşinden bir polisi bıçaklayarak parlamentoya girmeyi denemiş, bu sırada vurularak yakalanmıştı. Saldırıda biri polis dört kişi yaşamını yitirmişti.