Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordu radyosuna konuşan Katz, bugün Şam Havaalanı'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bu olayın İsrail'in, Hizbullah'a silah transferini önleme politikalarıyla uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Hizbullah'a gelişmiş silah transferi yapılacağına dair istihbarat aldığımız her seferde harekete geçeceğiz. İran'ın Suriye'de askeri bir varlık oluşturmasını önlemek zorundayız." dedi.

Suriyeli aktivistlerin sosyal medya hesaplarına yansıyan bilgilere göre bu sabaha karşı Şam Havaalanı'na saldırı düzenlendi. Sosyal medyada patlama görüntüleri paylaşan aktivistler, "saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini ve Hizbullah'a ait silahları hedef aldığını" yazdı.

İsrail yönetimi genellikle bu saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.