Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden Leys el-Faris, İdlib'in Sermin beldesine düzenlenen hava saldırıları sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 sivilin yaralandığını söyledi.

Saldırılarda çok sayıda yerleşim yerinin de yıkılıp hasar gördüğünü belirten Faris, "Hama'nın kuzeyindeki Kafr Zeyta beldesinde Ebu Ubeyde bin Cerah Camisi hava saldırısı sonucu yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Rejim, müttefikleriyle İdlib ve Hama kırsalına yoğun şekilde saldırıyor.'' diye konuştu.

"Kabun yoğun bombardıman altında"

Duma ilçesindeki Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani de rejimin, başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Kabun Mahallesi'ne karadan ve havadan yoğun şekilde saldırdığını söyledi.

Saldırılarda 4 sivilin yaralandığını kaydeden Bustani, Esad güçlerinin Doğu Guta bölgesine yönelik saldırıları nedeniyle insanların temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlandığını ve kuşatma altındaki bölgeye insani yardımlar girmediği için ürünlerin çok pahalı olduğunu anlattı.