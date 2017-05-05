Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devavin müzik grubunun Filistin direniş marşlarını ve ezgilerini söylediği konsere, yakınları İsrail hapishanelerinde bulunan çok sayıda kişi ve Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Grubun üyelerinden Abdurrauf el-Belisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin açlık grevi yapan Filistinlilere destek amaçlı olduğunu belirterek, "Devavin grubu İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yanındadır. Hep birlikte onların haklı davalarına destek olmamız gerekiyor." dedi.

Belisi, etkinliğin "İsrail hapishanelerinde en basit haklardan bile mahrum olan Filistinlilere karşı verilen önemin artması için" mesaj olması temennisinde bulundu.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.