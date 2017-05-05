Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parlamentodaki oylamada Borisov'un 4 başbakan yardımcısı ve 18 bakandan oluşan kabinesi, 100'e karşı 133 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.

Oylamada, GERB ile koalisyon ortağı, ırkçı ve aşırı milliyetçi Vatanseverler Birliği (OP) yeni hükümete destek verirken, ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekilleri aleyhte oy kullandı.

Parlamentodaki törenin ardından Bakanlar Kurulu binasına geçen Borisov ve yeni kabine üyeleri, burada geçici teknokratlar hükümetinin Başbakanı Prof. Ognyan Gercikov'dan görevi devraldı.

Üçüncü kez Başbakan olan Borisov, hükümetinin aşırı milliyetçi ve ayrımcı olduğu iddialarını yalanlayarak, şunları kaydetti:

"Partimizde milliyetçilik ve ayrımcılık yok, on binlerce Müslüman üyemiz var. Bizim için etnik barış ve huzur esastır. Bu insanların hak ve özgürlükleri konusunda endişe etmeleri için hiçbir neden yok. Bulgaristan'daki yaşamın daha iyi olması, kargaşadan kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de Borisov'a başarılar diledi.

Bulgaristan'da 26 Mart'taki parlamento seçimlerinde GERB partisi zafer kazanmıştı.