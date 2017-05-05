Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir'in başkanlığında, açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek olmak amacıyla düzenlenen Arap Birliği toplantısının ardından yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Filistinlilerin açlık grevleri, siyasi ve insani haklarını elde etmek için meşru bir yoldur." denildi.

"İsrail'in insani olmayan tutukluluk şartlarını sonlandırması, tutukluların yakınlarıyla görüşmesine izin vermesi, sistematik bir şekilde uygulanan ırkçılığa son vermesi" istenen açıklamada, çocuk, kadın ve siyasi kişilerden oluşan binlerce Filistinlinin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Arap Birliği, hükümetleri, uluslararası toplumu ve insan hakları kurumlarını İsrail'in uluslararası kanunları uygulaması için sorumluluk almaya, bunun yanı sıra Filistinli tutuklulara destek fonuna yardım yapmaya çağırdı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere, 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.