Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron'un sözcüsü Laurence Haim, Macron ile Trump arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını basınla paylaştı.

Trump'ın Macron'u arayıp cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ettiği görüşmenin 10 dakika sürdüğünü belirten Haim, ikilinin Paris İklim Sözleşmesi'ni de ele aldığını bildirdi.

Haim, "Macron, Trump'a küresel ısınma konusunun Fransızlar için çok önemli ve hassas bir konu olduğunu ve bu anlaşmanın korunmasını savunacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Sözcü Laurence Haim, görüşmede terörle mücadele, Transatlantik ilişkileri ve ekonomi konularının da gündeme geldiğini açıkladı.

ABD'de geçen yıl 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, ocak ayında göreve gelir gelmez 2015'te imzalanan Paris İklim Sözleşmesi'nden çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Paris sözleşmesine taraf ülkeler, sera gazı salınımlarını azaltmayı ve ısı artışlarını sınırlandırmayı taahhüt etmişti.