Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı  Yuval Rotem'in, Büyükelçi Ökem ile telefonda görüştüğü, bakanlığa çağırmanın ise  söz konusu olmadığı belirtildi.
 
Açıklamada, telefon konuşmasının dün verilen mesajlarla ilgili olduğu  kaydedildi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Doğu Kudüs'te devam eden  İsrail işgalini eleştirerek "Ümmetin ilk kıblesi, peygamberler şehri olan Kudüs,  tüm Müslümanların harem-i izzeti ve namusudur." ifadesini kullanmıştı.
 
İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde bugün Türk Büyükelçi Ökem'in  bakanlığa çağrıldığı yönünde haber yer almıştı.