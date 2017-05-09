Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye bugüne kadar her türlü desteği sağlayan ABD, bundan sonra teröristlere ağır silahlar da verecek.

TRUMP YÖNETİMİ ONAYLADI

AP'nin haberine göre ABD'li bir yetkili, Trump yönetiminin Suriye'de terör örgütü YPG'ye ağır silahlar verilmesini öngeren kanunu onayladığını söyledi.

MATTİS TÜRKİYE'Yİ OYALADI MI?

ABD Savunma Bakanı James Mattis, bugün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la yaptığı görüşmesinde "Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle birlikte çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.