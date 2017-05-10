Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Parlamentosu daha önce de gündeme gelen ancak koalisyon ortakları arasında tartışmaya neden olarak kabul görmeyen "Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısını birinci oturumda onayladı. Parlamentodaki Ortak Arap Listesi'nden yapılan yazılı açıklamada tasarının 41 hayıra karşı 48 evet oyu ile geçtiği belirtildi.

İsrail devletinde "kendi kaderini tayin etme hakkını sadece Yahudilere has kılan" ve İsrail'i "tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet" olarak tanımlayan bu tasarının yasalaşarak yürürlüğe girebilmesi için parlamentodan iki farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor.

"Bu yasa Araplara savaş ilanıdır"

Öte yandan parlamentoda 13 milletvekili ile temsil edilen Ortak Arap Listesi, tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak bunun ülkedeki Arap vatandaşlara "savaş açmak" anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada,"İsrail hükümetinin desteklediği Yahudi Ulus Devleti tasarısı ülkedeki Arap vatandaşların konumlarına ve haklarına savaş açmak anlamına gelmektedir" ifadesine yer verildi.