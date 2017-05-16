Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da yedi aydır kuşatma altında tutulan terör örgütü DEAŞ, bozguna uğramak üzere. ABD'nin başını çektiği DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, kentte kaçacak yeri kalmayan terör örgütünün tamamen yenilginin eşiğinde olduğunu resmen açıkladı.

Irak ordu sözcüsü ise, DEAŞ'ın kontrolü altındaki bölgenin şu anda 12 kilometrekareye düştüğünü duyurdu. Kentte şu an bulunan terörist sayısı 1000'den az.

17 Ekim'de başlayan dev operasyona 100 bin silahlı unsur katılıyor. ABD'nin hava saldırılarıyla desteklediği operasyonla kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleler Ocak ayında DEAŞ'tan temizlendi.

Şubat ayında başlatılan batı yakası harekatında ise başlangıçtaki hızlı ilerleme dar sokaklarla kaplı Eski Şehir etrafına gelince durdu. Bunun üzerine Irak ordusu önceki hafta kuzeybatı cephesini açtı. Terör örgütünün elinde artık yalnızca birkaç mahalle var ancak yüzbinlerce sivil halen rehin tutuluyor.

Musul'dan son gelen fotoğraflarda, enkaz haline dönmüş binaların içinde ve çevredeki tarlalarda çok sayıda teröristin cesedi görülüyor.

Operasyonun başlangıcından bu yana Musul'daki çatışmalardan en az 630 bin sivil kaçtı. Evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce insanın büyük kısmı çevredeki çadır kentlerde barınıyor, bazıları ise diğer kentlerdeki akrabalarının yanına sığındı.

GÜN GÜN OPERASYON

- Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.

- 1 Kasım'da DEAŞ mevzilerinde ilk gedik açıldı, ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.

- Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.

- 8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.

- Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta DEAŞ'tan temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

- 19 Şubat'ta kentin batı yakasını DEAŞ'tan kurtarmak için ikinci operasyon başladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana 8 bin sivil öldü veya yaralandı.

En stratejik nokta

Batı yakası operasyonunun ilk günlerinde hızlı bir şekilde güney ve güneybatı cephelerinden ilerleyen birlikler, hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü DEAŞ'tan geri aldı. Peşinden Musul-Telafer yolu kesildi, Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının bulunduğu bölge kurtarıldı.



Bu bölgede, artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Topraklarının üçte ikisini kaybetti

Musul, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu en büyük kent. Terör örgütü, şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

DEAŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65. Irak'ta Felluce ve Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde yalnızca Rakka'ya sıkışacak.