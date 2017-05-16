Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'da, Başbakan Yardımcısı ve Halk Partisi (ÖVP) Başkanı Reinhold Mitterlehner'in istifasının ardından erken seçimin 15 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Ulusal Parlamentodan yapılan açıklamada, erken seçime gitme kararı alan ve hükümeti oluşturan ÖVP, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Parlamentoda yer alan 4 muhalefet partisinin erken seçim için 15 Ekim tarihinde anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Christian Kern ile Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un varılan anlaşmayı onayladığı da ifade edildi.

Yeni ÖVP Genel Başkanı Kurz'un başbakan yardımcılığı görevini üstlenmemesi koalisyonda gerginliğe neden olurken, bu göreve Adalet Bakanı Wolfgang Brandstetter getirildi.

Başbakan Kern, Parlamentoda yaptığı konuşmada, Kurz'u sorumluluk almamakla eleştirerek, erken seçim tarihine kadar yasaların Parlamentoda sağlanacak çoğunlukla çıkartılacağını, bu nedenle başbakan yardımcılığı görevini kimin üstleneceğinin çok fazla bir öneminin olmadığını söylemişti. Kern'in bu değerlendirmesi, ülkede koalisyonun fiilen bittiği yorumlarına da neden oldu.

Merkez sağ parti ÖVP'nin yeni Genel Başkanı Sebastian Kurz, mevcut koalisyon hükümetinin seçim kavgalarına neden olduğu görüşünü paylaşarak, erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Kurz ayrıca, hükümetin çalışma programında bulunan projelerin yaz sonuna kadar tamamlaması önerisi yapmıştı.