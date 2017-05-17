Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin torunu Ayetullah Hasan Humeyni, İran halkını, cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi desteklemeye davet etti.

Humeyni ailesine ait "jamaran.ir" internet sitesinden yayınlanan videoda konuşan Humeyni, "Sonucu onlarca yılımızı etkileyecek önemli bir seçimin arifesindeyiz. Gençler, kadınlar, erkekler hep birlikte toplumumuzun geleceği için kutsal bir ittifak gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ruhani hükümetinin çalışmalarında başarılı olduğunu savunan Humeyni, şunları kaydetti:

"Hep birlikte Hasan Ruhani'yi destekleyelim. Başladıkları projeleri bitirmeleri için fırsat verelim. Uzmanların görüşüne göre Ruhani hükümetinin programları başarılıydı. Ekonomistler Ruhani'nin önemli işlere imza attığını açıkladı. Bir dönem daha Ruhani'ye oy vererek geleceğimizde etkili olalım."

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Hasan Humeyni (45), özgürlüklerin genişletilmesi ve kadın erkek eşitliği gibi konularda yaptığı açıklamalarla dikkati çekiyor.