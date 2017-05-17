Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki kötü şartları protesto için bir aydır eylemlerini sürdüren Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla pazar günü geniş kapsamlı bir grev yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail hükümeti ve hapishaneler idaresinin açlık grevi yapan Filistinli tutukluların hayatından sorumlu olduğu ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamalarına son vermesi" talebiyle 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.