Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun'da yayımlanan haberde, "İnternet yoluyla 12 Mayıs civarında gerçekleştirilen siber saldırı, dünya genelinde aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de olduğu 150 ülkede çok sayıda devlet kurumunu ve işletmede hızla yayılmıştır." ifadesine yer verildi.

Avrupa Polis Teşkilatına (Europol) atıfta bulunulan haberde, dünya çapındaki siber saldırıdan 200 bin bilgisayarın etkilendiği bildirilirken, virüsten Kuzey Kore'nin etkilenip etkilenmediğine ilişkin bir bilgi ise paylaşılmadı.

Haberde, Rusya'da İçişleri Bakanlığı, bankalar ve kamu kurumlarına, İspanya ve Portekiz'de bilgi ağları, bankalar ve enerjiyle ilgili şirketlere ve Fransa, Slovenya ve Romanya'daki otomobil fabrikalarına yönelik siber saldırılar dahil vakaların ayrıntılarına ilişkin ayrıntılar verildi.

Benzeri görülmemiş yıkıcı siber saldırı karşısında şok olan uluslararası toplumun, interneti istismar suçlarını savuşturma çabalarını güçlendirme çağrısında bulunduğuna dikkatin çekildiği haberde, geçen hafta bilgisayar sistemlerine bulaşan WannaCry adlı virüsün yayılmasının arkasında Kuzey Kore'nin olabileceği konusundaki uluslararası şüphelere ilişkin bir açıklama yer almadı.

WannaCry bilgisayar virüsü, saldırdığı bilgisayar içindeki verileri kilitliyor ve belgelerin yeniden kullanılabilmesi için siber saldırıyı yapanlar, kullanıcıdan her defasında 300 dolar fidye istiyor. Virüs genellikle, e-posta, kaynağı belirsiz programlar, forum siteleri ve korsan oyunlar aracılığıyla bilgisayarlara bulaştırılıyor.