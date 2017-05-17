Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tillerson, Cezayirli mevkidaşı Ramtane Lamamra'yla yapacağı ikili görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"OVAL OFİS'İN DİNLENİP DİNLENMEDİĞİNİ BİLEMEM"

Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Amerikan Kongre üyelerini ikna edecekse, Lavrov'un Trump'la yatığı konuşmanın deşifresini kendilerine verebilirim" yönündeki sözlerini hatırlatılarak, "Sizce Ruslar Oval Ofisi dinletiyor mudur?" şeklindeki sorusuna Tillerson, "Bunu hiçbir şekilde bilemem." yanıtını verdi.

Geçen hafta Trump Beyaz Saray'da Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında, terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı hakkında iddialar olmuştu.

Buna karşılık ise Putin, "ABD'de politik bir şizofreni geliştiğini görüyoruz. Bu iddialar başka bir şekilde açıklanamaz." demişti.