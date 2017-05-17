Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan haberde, FBI'ın eski Direktörü James Comey'ye ait olduğu belirtilen bir bilgi notunda, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın bitirilmesini istediği iddia edildi.

Şu aşamada "gizli" olduğu için söz konusu bilgi notunun doğrudan görülmediği belirtilen haberde, nota ilişkin bilginin Comey'ye yakın bir isimden alındığı kaydedildi. Comey'ye ait olduğu iddia edilen nota göre, Trump şubat ayındaki bir görüşmelerinde Comey'ye, Flynn soruşturması için "Umarım bunun sona erdirirsin." dedi.

Aynı bilgi notunda Trump'ın Comey'ye, "Flynn'in iyi bir adam olduğunu ve yanlış bir şey yapmadığını" söylediği de yer aldı. Notun devamında ise Comey'nin Trump'a, (Flynn için) fazla yorum yapmadan sadece "Evet o iyi bir adam" diye karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray'dan yalanlama

Haberin Amerikan medyasında yayılması üzerine konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılan Beyaz Saray'dan, New York Times'ın iddiası net bir dille yalanlandı.

Açıklamada, "Başkan (Trump), General Flynn'in düzgün bir kişi olduğuna ilişkin düşüncelerini birçok kez dile getirdi; ancak Bay Comey'den veya bir başkasından, General Flynn soruşturması da dahil herhangi bir soruşturmayı sona erdirmesini asla istemedi. Başkan tüm kanun uygulayıcı kurumlara ve soruşturmalara saygılıdır. Bu (söz konusu haber), Başkan ile Bay Comey arasındaki görüşmenin doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarımı değildir." ifadelerine yer verildi.