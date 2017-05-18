Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump hükümetiyle ilgili endişelerinin artmasıyla son 8 ayın en kötü performansını sergileyerek günü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 372,82 puan (yüzde 1,78) azalışla 20.606,93 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi 43,64 puan (yüzde 1,82) düşüşle 2.357,03 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 158,63 puan (yüzde 2,57) değer kaybederek 6.011,24 puana geriledi.

Böylece, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri 9 Eylül'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 24 Haziran'dan beri en kötü günlük performansını ortaya koydu.

Doların, avro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen "Uluslararası Dolar Endeksi" bugün yüzde 0,72 değer kaybederek 97,42 seviyesine düştü.

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de yüzde 2,327 seviyesinden yüzde 2,221 seviyesine gerileyerek yüzde 4,5 düşüş kaydetti.

Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 5,3 azaldı

ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in hisse başına değeri sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 3,8 azalırken; Bank of America, Citigroup ve Morgan Stanley'nin hisseleri de sırasıyla yüzde 5,9, yüzde 4 ve yüzde 5,6 değer kaybetti.

Apple'ın hisse başına değeri yüzde 3,4 düştü

Teknoloji devlerinden Apple'ın hisse başına değeri yüzde 3,4, Microsoft'un yüzde 2,8 ve Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in hisseleri yüzde 2,3 azaldı.

Uzmanlar, Trump'ın eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'den, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı sona erdirmesini istediğinin iddia edilmesinin, yatırımcılarda Trump hükümetiyle ilgili belirsizlik ve güvensizlik endişeleri yaşattığını belirtti.