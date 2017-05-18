Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı Theresa May, ülkenin Halifax bölgesinde yaptığı konuşmada, seçim vaatlerini açıkladı.

Partisinin, "sıradan insanların çıkarları için çalışacak bir hükümet" sözü verdiğini dile getiren May, "Ana akım Britanya için ana akım hükümet." sloganı kullanarak 88 sayfalık seçim beyannamesini detaylandırdı.

İktidara gelmeleri halinde, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılık (Brexit) sürecinde ekonomiyi güçlendirme ve istikrarı koruma sözü veren May, ayrıca adaya gelen göçmenlerin sayısının azaltılması, vergilendirmede ve yaşlı nüfusa sunulan sosyal hizmetlerde düzenlemeye gidilmesi vaatlerinde bulundu.

"Birlikte, İleriye: Daha Güçlü Britanya ve Müreffeh Gelecek İçin Planımız" başlıklı seçim manifestosuna ilişkin yaptığı bilgilendirmede May, önümüzdeki beş yılın Britanya'nın karşılaşacağı en zorlu yıllar arasında yer alacağını savundu.

Esas temel zorluğun, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılık kararının uygulanması olduğuna dikkati çeken May, "Bizi Brexit tanımlayacak. Dünyadaki yerimizi, ekonomik güvenliğimizi ve gelecekteki refahımızı Brexit tanımlayacak." ifadelerini kullandı.

Göçmen sayısını 10 binli rakamlara indirme sözü

Muhafazakar Partinin seçim beyannamesindeki bir diğer odak noktası da vergilendirme konusu oldu.

Buna göre parti, tekrar iktidara gelmesi halinde yıllık kazançta kişisel vergi muafiyet sınırını 12 bin 500 sterline çıkarmayı, kişisel gelirde yıllık en yüksek kazanç limitini 2020 yılına kadar 50 bin sterline yükseltmeyi, kurumlar vergisini 2020 yılına kadar yüzde 17'ye düşürmeyi ve şirketlere uygulanan vergi oranlarını da yeniden değerlendirmeyi vadediyor.

Öte yandan parti, sosyal harcamaları kısma yönünde hareket edeceğini bildirirken, bunu eğitime ve sağlık hizmetlerine yatırım yapma sözüyle dengelemeyi hedefliyor.

Muhafazakar Partinin 2010 yılından bu yana başarmayı amaçladığı, ülkeye gelen göçmen sayısını yüz binlerden on binlere indirme hedefi yeni seçim beyannamesinde de yer aldı.