Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde hızla giden araç yayalara çarptı, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Times Meydanı'ndaki olayla ilgili konuşan ABD'li bir yetkili "Olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt yok" açıklamasında bulundu.







SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası araçtan çıkarılan sürücü gözaltına alındı. Görgü tanıkları şoförün aracını kasıtlı olarak yayaların üzerine sürdüğünü belirtiyor.







TERÖR SALDIRISI MI?

CBS Televizyonu, 1 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını ve olayın bir terör saldırısı olmadığını duyurdu. NBC Televizyonu, sürücününün 26 yaşında Latin Amerika kökenli olduğunu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan sabıkası olduğunu duyurdu.







TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili bilgilendirildi. Polis bölgeyi kordon altına aldı, araştırma sürüyor. Times Meydanı'na çıkan bütün yollardaki trafik durduruldu.





BERLİN VE NİCE SALDIRILARINA BENZİYOR

Olayın terör saldırısı olup olmadığı kesinleşmezken, yaşananların Avrupa'da Almanya'nın başkenti Berlin ve Fransa'nın Nice kentinde gerçekleştirilen kamyonlu saldırılara benzerliği dikkat çekti. Berlin ve Nice'deki saldırıları DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.





















