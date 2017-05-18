Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de son iki günde yaşanan iki önemli gelişme Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi sürecinin başlatılması çağrılarının daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu.

Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmede bir başka ülkeden gelen çok gizli bir istihbaratı paylaştığı yönündeki Washington Post haberinin ABD Başkanı tarafından "Buna hakkım var" diyerek doğrulanmasının ardından diğer bir önemli haber de New York Times'da yayınlandı.

New York Times, Trump'ın kısa bir süre önce görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'den, Rusya ile ilişkileri nedeniyle kısa süre önce istifa eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında açılan soruşturmanın kapatılmasını istediğini öne sürdü. Beyaz Saray, bu iddiaları yalanladı.

Bu iki haber üzerine Bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, azil sürecinin başlaması için başvuruda bulunabileceklerini açıklarken, ilk kez bir Cumhuriyetçi Kongre üyesi de bu ihtimali gündeme getirdi.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Justin Amash, ''New York Times'ın haberinin doğru çıkması halinde Trump'ın Comey'den soruşturmayı durdurmasını istemesinin azil sürecinin başlatılması için yeterli zemini oluşturdu mu'' sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

ABD tarihinde azil sürecinin yaşanması ilk değil ancak görevden alınan Başkan da olmadı. Şimdi akıllarda Trump’ın ABD tarihinde bir ilk olup olmayacağı sorusu var.



