Donald Trump'ın başı "Sus payı" davası ile dertte... Hapse girebilir!

Trump “sus payı” davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı

Trump “sus payı” davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı

Donald Trump'ın "Sus payı" ceza davasına bakan yargıç, bir yayın yasağı kararını ihlal ettiği için eski ABD başkanına 1.000 dolar para cezası verdi ve 10''uncu kez mahkemeye itaatsizlikten suçlu buldu.

Donald Trump'ın yargılandığı davada yargıç, Trump'ın yayın yasağını "sürekli ve kasıtlı" olarak ihlal etmesinin "hukukun üstünlüğüne doğrudan bir saldırı" anlamına geldiğini söyledi.

Yargıç Juan Merchan, daha fazla ihlalin olması halinde eski başkanı hapse attırabileceği uyarısında bulundu ve "Hapis cezası vermek istemiyorum ve bunu yapmamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak gerekirse yaparım." ifadelerinde bulundu.

Yargıç, daha önce verdiği dokuz adet 1.000 dolarlık para cezasının, Trump'ı dava sürecinde jüri üyeleri ve tanıklar hakkında kamuoyu önünde konuşmasını engelleyen kararı ihlal etmekten caydırmadığını ifade etti.

HAPİS CEZASI SON ÇARE

Yargıç, hapis cezasını "gerçekten son çare" olarak gördüğünü, çünkü bunun davayı aksatacağını, olağanüstü güvenlik sorunları oluşturacağını ve Cumhuriyetçi Trump'ın Beyaz Saray'ı Demokrat Başkan Joe Biden'dan geri almaya çalıştığı 2024 başkanlık seçimlerini zorlaştıracağını belirtti.

TRUMP'TAN İMALI SÖZLER

10'uncu 1.000 dolarlık para cezası Trump'ın 22 Nisan'da yayınlanan bir röportajında sarf ettiği "Jüri çok hızlı seçildi - %95 Demokratlar. Bölgenin çoğu Demokrat." sözleri nedeniyle verildi. Yargıç geçen hafta yayın yasağını ihlal etmek suretiyle mahkeme emrine itaatsizlikten hükmettiği dokuz sosyal medya paylaşımı dolayısıyla Trump'a 9.000 dolar para cezası vermişti.

Yayın yasağının Beyaz Saray'a dönüş sürecinde seçmenlere kendini anlatma imkanını kısıtladığından şikayet eden Trump ceza öncesinde mahkeme salonu dışında gazetecilere yaptığı açıklamada "Anayasal konuşma hakkımı elimden aldı" dedi.

Trump, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’a sus payı ödemekle ve parayı şirket masrafı olarak göstermekle suçlanıyor. Eski başkan suçsuz olduğunu savunuyor ve görevi kötüye kullandığı iddialarını reddediyor.