Elektronik ticaret sektöründe faaliyet gösteren satıcıların en büyük sıkıntılarından biri olan yüksek komisyon ücretleri ve haksız rekabet şartlarına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Esma Altın ANKARA - Elektronik ticaret sektöründe talep edilen komisyon ücretlerinden kaynaklanan haksız rekabetin önüne geçmek için atılan adımlar hakkında bilgi veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, adil rekabetin korunması ve satıcıların haksız uygulamalara karşı korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Muhalefet milletvekillerinin yazılı soru önergesine cevap veren Bakan Bolat, Bakanlığın elektronik ticaret alanındaki uygulamaları izleme ve düzenleme yetkisine sahip olduğunu hatırlatarak, özellikle elektronik ticaret pazar yerlerinde uygulanan komisyon ve hizmet bedellerinin şeffaflığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

ŞİKÂYETLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık olarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının satıcılara karşı adil rekabeti bozabilecek veya haksız ticari baskı oluşturabilecek uygulamalarının düzenli olarak takip edildiğini vurgulayan Bolat, iletilen şikâyetlerin de ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle değerlendirildiğini bildirdi.

ESNAFA 793,7 MİLYAR LİRALIK FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ

Esnaf ve sanatkârlara yönelik finansman desteklerine de değinen Bolat, faiz indirimli kredilerin esnaf işletmeleri açısından önemli bir finansman kaynağı olduğunu belirtti. 2002 yılından bu yana esnaf ve sanatkârlara yaklaşık 793,7 milyar liralık faiz indirimli kredi kullandırıldığını aktaran Bolat, yalnızca 2025 yılında 257 bin 709 kredi işlemi kapsamında 175,8 milyar liralık kredi desteği sağlandığını ifade etti. 2026 yılının ilk dört ayında ise 71 bin 319 kredi işlemi kapsamında kullandırılan kredi tutarının 53,9 milyar lirayı aştığını bildirdi.

ESNAF SİCİLİNDE TESCİLLER TERKİNLERDEN FAZLA

Bakan Bolat, nisan ayı sonu itibarıyla 101 bin 847 tescil işlemine karşılık 45 bin 854 terkin işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı. Terkin işlemlerinin yalnızca işletme kapanışlarından kaynaklanmadığını vurgulayan Bolat, emeklilik, meslek değişikliği, vefat, sosyal güvenlik kapsamına geçiş veya işletmelerin büyüyerek tacir statüsüne yükselmesi gibi nedenlerin de terkin işlemlerine yol açabildiğini, Bakanlığın esnaf ve sanatkârların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.



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