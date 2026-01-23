Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da hayata geçirilecek Sosyal Girişimcilik Merkezi ile gençler ve kadınlar başta olmak üzere girişimciler e-Ticaret’e yönlendirilecek. İlki Adıyaman’da açılan merkezde Trendyol da 500 bin liraya kadar satışlarda sıfır komisyon desteği verecek

ÖMER TEMÜR - Asrın felaketi ile ağır bir yıkıma uğrayan deprem bölgesi e-Ticaret ile yeniden ayağa kalkıyor. Yanınızdayız Projesi kapsamda Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da hayata geçirilecek Sosyal Girişimcilik Merkezleri ile ticaret yeniden canlanacak.

Ticaret Bakanlığının himayesinde TOBB ve MÜSİAD iş birliği ile ilki Adıyaman’da açılan merkezde gençlere, girişimcilere, kadın kooperatiflerine, KOBİ’lere e-Ticaret ve e-İhracat eğitimleri verilecek. Burada eğitim gören gençlere mentörlük, istihdam ve staj desteği sağlanacak. Proje kapsamında Trendyol da 500 bin liraya kadar satışlarda komisyon almayacak.

Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’de e-Ticaret hacminin 2019-2024 yılları arasında 21 kat büyüdüğüne dikkat çekerek “Adıyaman e-Ticaret uyum endeksinde 47’inci sırada. Adıyaman’ın 3,1 milyar TL satış hacmi ve 6,3 milyar liralık alış hacmi var. Satışların alışları karşılama oranı yüzde 49. Hedefimiz yüzde 4,6 olan e-Ticaret oranını daha da artırmak. Adıyaman da e-Ticaret’te güçlü bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor. Buradaki girişimcilerimizin e-Ticaret platformlarıyla tüm dünyaya satış yapabildiklerini görüyoruz. Doğru politikalar ve destek mekanizmalarıyla bu potansiyeli harekete geçiriyoruz” dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu da “Depremde Adıyaman’daki işletmelerimiz iş yerlerini, müşterilerini kaybettiler. Tedarik zincirleri bozuldu. Başlatılan bu proje bölgeye umut olacak. Proje kapsamda Adıyaman’daki girişimcilerimiz, KOBİ’lerimiz sosyal girişimcilik merkezimizde e-Ticaret ve dijitalleşme eğitimleri alacaklar. Bu eğitimler sonucunda ciddi komisyon desteklerinden tutun da her konuda avantajlar sağlayacaklar. Hatta bir müjde vermek istiyorum. Trendyol 100 bin TL’ye kadar sıfır komisyon desteğini 500 bin liraya çıkardı” diye konuştu.

